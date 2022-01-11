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البابا تواضروس الثانى ينعى كاهن الكنيسة المرقسية ويعلن تفاصيل الجنازة

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:31 م
البابا تواضروس الثانى ينعى كاهن الكنيسة المرقسية ويعلن تفاصيل الجنازة القس مكارى يونان
كتب: محمد الأحمدى

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قدم قداسة البابا تواضروس الثانى العزاء للأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، ولمجمع كهنة القطاع في وفاة الأب المبارك القس مكارى يونان، الذى رحل بعد حياة حافلة بالخدمة، والتمس البابا تواضروس عزاءً سمائيًا لأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

وأوضحت الكنيسة، أنه من المقرر أن تقام صلوات تجنيزه بكنيسته الساعة 11 من صباح الغد عقب القداس الإلهى، بحضور الأنبا رافائيل الأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة.

ورحل القس مكارى يونان كاهن الكنيسة المرقسية الكبرى بالأزبكية، بعد صراع قصير مع المرض، عن عمر ناهز 88 سنة، وبعد خدمة كهنوتية لأكثر من 45 عامًا.

وولد الأب الراحل فى 1 مارس 1934، وسيم كاهنًا بيد مثلث الرحمات الأنبا ميخائيل مطران أسيوط السابق في 18 يوليو 1976، ثم انتقل للخدمة بالقاهرة حيث خدم فى الكنيسة المرقسية بالأزبكية.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

القس مكارى يونان

الكنيسه الازبكيه

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