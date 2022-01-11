اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 03:41 م
أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين فى الضفة الغربية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 02:35 م
الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 10 فلسطينيين فى الضفة الغربية الاحتلال الإسرائيلى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 فلسطينيين في محافظات الضفة الغربية.
 
وقالت مصادر في القدس المحتلة إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 مقدسيين من منطقة الباب العامود وبلدة سلوان الواقعة جنوب المسجد الأقصى. 
 
وفي محافظة جنين الواقعة شمال الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر وسام وليد خشان من قرية بير الباشا بعد مداهمة منزله وتحطيم محتوياته ومصادرة 3 آلاف شيكل و4 هواتف خلوية. 
 
واعتدت قوات الاحتلال على الأسير بالضرب خلال عملية اعتقاله علما بأنه أمضى في سجون الاحتلال 6 سنوات. 
 
وتعيد قوات الاحتلال اعتقال الأسرى المحررين واحتجاز ذويهم واستجوابهم بغرض التضييق عليهم والتنكيل بهم. 
 
واعتقلت قوات الاحتلال من مدينة طولكرم، الواقعة في شمال غرب الضفة، مواطنا فلسطينا بعد مداهمة منزله في الحي الجنوبي في المدينة.
 
وفي محافظة بيت لحم، إلى الجنوب من القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة فلسطينيين بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها في بيت ساحور ومخيم الدهيشة.

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طولكرم

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