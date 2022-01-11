الاتحاد الأوروبى ينهى حظر السفر على القادمين من دول جنوب إفريقيا

كتبت: هناء أبو العز

أنهى الاتحاد الأوروبي حظر السفر المفروض على الرحلات الجوية من دول جنوب إفريقيا منذ أكثر من شهر.

وفرض الحظر على دول جنوب إفريقيا في محاولة لمنع انتشار متغير أوميكرون داخل الاتحاد الأوروبي والسيطرة عليه، ونظرًا لأن متغير أوميكرون يمثل الآن غالبية حالات الإصابة داخل الدول الأعضاء، قد جرى اعتبار حظر الدخول غير ضروري.

وأعلنت الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، أمس، 10 يناير، قرار رفع الحظر المفروض على دول الجنوب الأفريقي، وكشف التقرير الأخير أن جميع الدول الأعضاء البالغ عددها 27 وافقت على رفع حظر السفر واستئناف السفر الجوي مع دول الجنوب الأفريقي.

ومع ذلك، فقد تم التأكيد على أن المسافرين من دول جنوب إفريقيا سيظلون خاضعين لتدابير دخول أخرى تنطبق على رعايا آخرين، مثل تقديم شهادة التطعيم أو التعافي. تتطلب بعض البلدان أيضًا اختبار COVID-19 السلبي الذي تم إجراؤه قبل الدخول.

ورفعت عدة دول في الاتحاد الأوروبي حظر السفر قبل اتخاذ القرار على مستوى مؤسسات الاتحاد الأوروبي.