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استمع إلى ابتهال "حين يهدى الصبح" بصوت الطالب محمود ابن الشرقية.. فيديو

الإثنين، 10 يناير 2022 02:00 ص
استمع إلى ابتهال "حين يهدى الصبح" بصوت الطالب محمود ابن الشرقية.. فيديو الطالب محمود أيسر
الشرقية- فتحية الديب

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قدم الطالب "محمود أيسر محمد" المقيم بقرية أولاد مهنا  التابعة لمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، صاحب الصوت الجميل لقراء " اليوم السابع" بصوته الشجى ابتهال "حين يهدى الصبح إشراق سناه" للشيخ نصر الدين طوبار.

 

ويحرص" اليوم السابع" على إلقاء الضوء على مثل هذه النماذج  صاحبة الأصوات الحسنة وأصحاب المواهب فى شتى المجالات.

 

"حين يهدى الصبح إشراق سناه.. يسكب الطل رحيقاً من نداه.. موقذاً بالنور اجفان الحياة، الضحى من نور من؟..الله والندى من فيض من؟..الله.سبحت لله فى العش الطيور،ترسل الانغام عطراً فى الزهور..تصنع العش وتسعى فى البكور..عيشها فى رزق من؟ الله..وهى ايضاً صنع من؟..الله.الرازق الله والصانع الله ..الله الله الله..هو الله.


الشرقية

قرية اولاد مهنا

الطالب محمود ايسر

ابتهال حين يهدى الصبح

الشيخ نصر الدين طوبار

مركز بلبيس

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