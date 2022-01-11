اليوم السابع
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استمع إلى أنشودة "قمر سيدنا النبى" بإحساس وصوت جميل لعمر السيد.. فيديو

الثلاثاء، 11 يناير 2022 01:00 ص
استمع إلى أنشودة "قمر سيدنا النبى" بإحساس وصوت جميل لعمر السيد.. فيديو عمر السيد حسين
كتب الأمير نصرى

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قدم عمر السيد حسين السيد 25 سنة، خريج كلية أصول دين فرع جامعة الأزهر بأسيوط، 2019، يقيم مركز المراغة بسوهاج، صاحب الصوت الجميل لقراء "اليوم السابع" أنشودة قمر، والذى بدأ حفظ القرآن الكريم فى مرحلة الحضانة وأتمم ختمه فى الصف الأول الإعدادى فى سن الـ 13 سنة.

ويحرص" اليوم السابع" على إلقاء الضوء على مثل هذه النماذج  صاحبة الأصوات الحسنة وأصحاب المواهب فى شتى المجالات.

كلمات أنشودة هى " قمر سيدنا النبى وأجمل منك لم ترَ قط عينا .. واطيب منك لم تلدا النساء ..خلقت مبرءا من كل عيبا .. كأنك قد خلقت كما تشاء..قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبى .. قمر ..وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبى .. وجميل..قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبى .. قمر..وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبى .. وجميل..وكف المصطفى كالورد نادى .. وعطرها يبقى اذا مست ايادي.. الله .. الله..وكف المصطفى كالورد نادى .. وعطرها يبقى اذا مست ايادي..الله .. الله

وعم ناولها كل العبادى .. وعم ناولها كل العبادي..وعم ناولها كل العبادى .. حبيب الله يا خير البرايا يا قمر ..قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبى .. قمر

وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبى .. وجميل..ولا ظل له بل كان نورا .. تنال الشمس منه والبدور.. الله .. الله..ولا ظل له بل كان نورا .. تنال الشمس منه والبدور..الله .. الله..ولم يكن الهدى لولا ظهوره .. ولم يكن الهدى لولا ظهوره..ولم يكن الهدى لولا ظهوره ..وكل الكون انار بنور طه.. قمر .. قمر .. قمر سيدنا النبى .. قمر..وجميل .. وجميل .. وجميل سيدنا النبى .. وجميل".

 


قمر سيدنا النبى

محافظه سوهاج

القران الكريم

ابتهالات

سيدنا النبى

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