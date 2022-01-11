إيوانيس كاسوليدس يتولى حقيبة الخارجية فى قبرص

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أدى السياسي القبرصي المخضرم، إيوانيس كاسوليدس، اليمين الدستورية وزيرًا لخارجية البلاد، اليوم الثلاثاء، ليعود إلى منصبه بعد قرابة أربع سنوات من قراره بتركه.



ويحل كاسوليدس محل نيكوس كريستودوليدس الذي استقال يوم الجمعة وسط تكهنات باعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2023.



وخلال مراسم أداء اليمين في القصر الرئاسي، أشاد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس بسجل كاسوليدس الحافل في نفس المنصب خلال فترة ولاية أناستاسيادس الأولى بين عامي 2013 و2018، بحسب ما نقلته صحيفة "سيبراس ميل" القبرصية.

وشغل كاسوليدس أيضًا منصب وزير الخارجية في عهد الرئيس الأسبق جلافكوس كليريدس من 1997 إلى 2003.



وقال الرئيس القبرصي إن كاسوليدس خدم مصالح البلاد بنجاح واحتراف، واتخذ قرارات مدروسة وموجهة في الأوقات الحرجة لقبرص، مستشهدًا بمساهمة كاسوليدس الضخمة في مسار انضمام قبرص إلى الاتحاد الأوروبي، من بين أمور أخرى.



من جانبه، صرح كاسوليدس بأنه لن يكون هناك تغيير في السياسة الخارجية لقبرص، لكنه قد يعطي أهمية أكبر لبعض الجبهات، وذكر منها على سبيل المثال التركيز بشكل أكبر على الدبلوماسيين المعتمدين في قبرص.