إيران تعلن إلغاء قيود السفر الاحترازية مع دول الجوار

وكالات

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن عودة إجراءات السفر عبر المنافذ الحدودية البرية مع دول الجوار إلى طبيعتها، وإلغاء قيود السفر الاحترازية الخاصة بالحد من تفشي فيروس مع هذه الدول.

وقال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، عقب اجتماع المقر التنفيذي للجنة الوطنية لمكافحة كورونا، إنه "تقرر في هذا الاجتماع إلغاء القيود الاحترازية المفروضة على السفر عبر المعابر الحدودية البرية مع دول الجوار"، مشيرا أيضا إلى رفع الحظ عن بعض الدول التي يسمح لرعاياها بالسفر إلى ايران جوا فقط، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية.

وأكد وحيدي، في الوقت ذاته، استمرار القيود المفروضة على الدول الأوروبية ومن بينها فرنسا وبريطانيا، مشيرا إلى أنه يتم دراسة إلغاء هذه الإجراءات بشأن سائر البلدان.

وشدد على ضرورة الالتزام بالتعليمات الوقائية والصحية وتقديم شهادات الخلو من فيروس كورونا (بي سي آر) وتلقي جرعتين من اللقاحات المضادة لهذا الفيروس لجميع الوافدين إلى إيران عبر المنافذ البرية.

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة "كورونا" في إيران، أعلنت في أغسطس الماضي، إغلاق جميع المؤسات الحكومية والمصارف والمحال التجارية ابتداء من بعد غد الاثنين، لمدة خمسة أيام، بهدف السيطرة على انتشار "كوفيد - 19".

كما أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا منع إقامة مراسم العزاء الحسيني في الأماكن المغلقة، ومنع المواكب السيارة.