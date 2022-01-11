اليوم السابع
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إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية

الثلاثاء، 11 يناير 2022 08:49 ص
إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالشرقية تصادم - ارشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 10 أشخاص ،صباح اليوم ، بإصابات متنوعة ما بين كسور وجروح وكدمات وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر تعرضهم لوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخري ملاكى، علي طريق بلبيس العاشر من رمضان بعد مصنع الحديد اتجاه العاشر، وتم نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم. 
 
البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية ، إخطارا يفيد بورود بلاغا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص مع أخري ملاكى ، علي طريق بلبيس العاشر من رمضان بعد مصنع الحديد إتجاه العاشر، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بإصابات متنوعة. 
 
 جرى الدفع بسيارات الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي ، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.
 
 

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