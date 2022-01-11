اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:14 م
أكرم القصاص
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إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم

الثلاثاء، 11 يناير 2022 12:13 م
إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم حادث - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة الفيوم إتجاه القاهرة، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.


كان اللواء ثروت المحلاوي  مدير أمن الفيوم، تلقي  إخطاراً ، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على القاهرة الفيوم اتجاه القاهرة، وإصابة 10 ركاب، وعلى الفور انتقلت  6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.



 


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