إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيوم

أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة الفيوم إتجاه القاهرة، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
كان اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تلقي إخطاراً ، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة على القاهرة الفيوم اتجاه القاهرة، وإصابة 10 ركاب، وعلى الفور انتقلت 6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.
إصابة 10 أشخاص فى انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الفيومالثلاثاء، 11 يناير 2022 12:13 م
حادث - أرشيفية
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أصيب 10 أشخاص بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق القاهرة الفيوم إتجاه القاهرة، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
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