إصابة شخص صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص بعدما صدمته سيارة أثناء عبوره للطريق فى مدينة نصر وتم نقل المصاب الي المستشفى.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الخدمات الامنية في مدينة نصر، مفاده وجود حادث تصادم، على الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شخص للطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن إصابة بكسور وكدمات، وتم نقله الي المستشفى.

وجارى تفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة، وضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة.