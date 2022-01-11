أهالى المنيا أمام شاشات العرض يتابعون مباراة مصر ونيجيريا ويشجعون زيزو.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من مدينة المنيا موطن اللاعب أحمد سيد زيزو ابن محافظة المنيا ولاعب نادى الزمالك، حيث تجمع الأهالى من شباب وفتيات وكبار السن أمام شاشات التليفزيون فى المقاهى ومراكز الشباب قبل بداية المباراة بوقت طويل، لتشجيع منتخب مصر فى مباراته مع منتخب نيجيريا فى بطولة أمم إفريقيا رقم 33 والتى تقام فى الكاميرون.





وتشهد مراكز الشباب والمقاهى متابعة جيدة من أهالى مدينة المنيا لمتابعة المباراة واصطحبوا معهم أبنائهم الصغار لتشجيع المنتخب المصرى وابن مدينة المنيا الكابتن أحمد سيد زيزو، وحرص الكثيرون من الشباب والفتيات والكبار على التواجد مبكرا لمتابعة المباراة وتشجيع المنتخب المصرى فى مواجهته مع نيجريا.



وضم تشكيل منتخب مصر كلاً من محمد الشناوى في حراسة المرمى، في الدفاع كلاً من.. أحمد حجازى، محمود الونش، أحمد فتوح ، أكرم توفيق، في الوسط.. حمدي فتحي، محمد النني، محمود حسن تريزيجيه، عمر مرموش، محمد صلاح، في الهجوم.. مصطفي محمد.

وجاء تشكيل نيجيريا كتالي: حراسة المرمى: مادوكا أوكوي، الدفاع: زايدو سانوسي، كينيث أوميرو، ويليام تروست إيكونج، موسيس سيمون، الوسط: أولا آينا، ويلفرد نديدي، جو أريبو، الهجوم: صامويل تشوكويزي، تايوو أونيي، كيليتشي إيهانتشو.