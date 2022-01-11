أفريقيا تسجل أكثر من 10 ملايين حالة إجمالى الإصابات بكورونا و232 ألف وفاة

أ ش أ

ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي لمفوضية الاتحاد الأفريقي، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 10 ملايين و66 ألف حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 232 ألف حالة وسط تعافي 8 ملايين و950 ألف شخص.



وأوضحت المراكز - في بيان اليوم الثلاثاء أن نسبة تحصين سكان أفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بلغت 9.11% فقط بينما تلقى نحو 13.65% جرعة واحدة و0.3% حصلوا على جرعة تعزيزية، الأمر الذي يشير إلى استمرار تباطؤ عملية التحصين.



وحول ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الأفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.



يذكر أن المراكز الأفريقية تدعم كافة بلدان الرة السمراء لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.