اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 12 يناير 2022 12:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أفريقيا تسجل أكثر من 10 ملايين حالة إجمالى الإصابات بكورونا و232 ألف وفاة

الثلاثاء، 11 يناير 2022 11:45 م
أفريقيا تسجل أكثر من 10 ملايين حالة إجمالى الإصابات بكورونا و232 ألف وفاة كورونا فى إفريقيا - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي لمفوضية الاتحاد الأفريقي، أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ 10 ملايين و66 ألف حالة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 232 ألف حالة وسط تعافي 8 ملايين و950 ألف شخص.


وأوضحت المراكز - في بيان اليوم الثلاثاء أن نسبة تحصين سكان أفريقيا من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بلغت 9.11% فقط بينما تلقى نحو 13.65% جرعة واحدة و0.3% حصلوا على جرعة تعزيزية، الأمر الذي يشير إلى استمرار تباطؤ عملية التحصين.


وحول ظهور متحور "أوميكرون"، أوصت المراكز الأفريقية بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية، بما في ذلك ارتداء الأقنعة والتباعد الجسدي، باعتبارها ضرورة للحد من انتقال الفيروس بغض النظر عن ظهور تحورات جديدة.


يذكر أن المراكز الأفريقية تدعم كافة بلدان الرة السمراء لتحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضًا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.


إفريقيا

كورونا

كورونا فى إفريقيا

فيروس كورونا

أوميكرون

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة