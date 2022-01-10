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يقظة وانضباط.. رسائل أمنية قوية لوزير الداخلية من شرم الشيخ

الإثنين، 10 يناير 2022 10:17 ص
يقظة وانضباط.. رسائل أمنية قوية لوزير الداخلية من شرم الشيخ جانب من اجتماع وزير الداخلية بالقيادات الأمنية
كتب محمود عبد الراضي

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رسائل أمنية قوية وجهها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، من شرم الشيخ، حيث شدد على اتخاذ أعلى درجات اليقظة والانضباط والدقة لتنفيذ خطة التأمين لمنتدى شباب العالم بكفاءة وفاعلية.

وشدد وزير الداخلية على مواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية، واتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة.

وعقد اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية اجتماعاً بعدد من مساعديه والقيادات الأمنية، وذلك للوقوف على محاور الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين فاعليات منتدى شباب العالم 2022 فى نسخته الرابعة، والذى ستنطلق فعالياته خلال الفترة من "10 حتى 13 الجاري" بمدينة شرم الشيخ.

واطلع الوزير خلال الاجتماع على الإجراءات التى تم اعتمادها لتنفيذ بنود خطة تأمين المدينة خلال فعاليات المنتدى وجاهزية القوات ، مشدداً على اتخاذ أعلى درجات اليقظة والانضباط والدقة لتنفيذ خطة التأمين بكفاءة وفاعلية.

وكلف الوزير، القيادات الأمنية بالمتابعة الميدانية المستمرة لمواجهة كافة المواقف بما يحقق الأهداف المرجوة من الخطط الأمنية.

كما قام اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية بجولة ميدانية بنطاق مدينة شرم الشيخ، لمتابعة استعدادات أجهزة وزارة الداخلية لتأمين فعاليات منتدى شباب العالم، حيث تفقد خلالها عدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة ووحدات التدخل السريع المنتشرة بنطاق المدينة موجها خلال الجولة باتخاذ كافة التدابير التأمينية اللازمة.

 


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