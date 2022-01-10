وفاة والدة الرئيس الإسرائيلى يتسحاق هرتسوغ عن عمر يناهز 97 عاما

وكالات الأنباء

توفيت، فجر اليوم الاثنين، "أورا" والدة الرئيس الإسرائيلى يتسحاق هرتسوغ عن عمر ناهز 97 عاما.

وأفاد منزل الرئيس فى بيان، حسبما نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "أورا" توفيت فى منزلها، وستدفن إلى جانب زوجها "حاييم هرتسوغ" الرئيس الإسرائيلى السادس فى قسم "علماء الأمة" على جبل هرتسل بمدينة القدس.

وكانت هرتسوغ امرأة عامة وناشطة اجتماعية، ومؤسسة "مجلس إسرائيل الجميلة". ولدت في مصر باسم "أورا أمباش"، والكلمة الأخيرة هي بالعبرية اختصار (أؤمن بإيمان كامل)، ولديها أربعة أبناء و11 حفيدا وخمسة أبناء لأحفادها.

ونعى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت الراحلة قائلا: "تلقيت للأسف مع كل شعب إسرائيل نبأ وفاة أورا هرتسوغ".

وأضاف "كانت أورا امرأة عامة وناشطة اجتماعية أحبت شعبها وبلدها. عاشت بتواضع وربت أسرة إلى المجد، بينما كانت تعمل باستمرار من أجل الجمهور والمجتمع في إسرائيل. أعمق التعازي للرئيس ولعائلة هرتسوغ بأكملها".

من جانبه، كتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو على حسابه بتويتر: "نرسل أنا وزوجتي سارة أعمق تعازينا إلى الرئيس يتسحاق هرتسوغ وجميع أفراد أسرته في وفاة والدته الراحلة أورا هرتسوغ. هاجرت أورا إلى إسرائيل من مصر، وعملت ضابطة في حرب الاستقلال (حرب فلسطين عام 48) وكرست حياتها للأنشطة العامة والاجتماعية لمواطني إسرائيل".

ونشأت أورا في مصر وتعلمت في الإسماعيلية والقاهرة وتخرجت بدرجة البكالوريوس في الرياضيات والفيزياء من جامعة ويتواترسراند في جنوب إفريقيا.

في أكتوبر 1946، بعد تخرجها، هاجرت إلى فلسطين وانضمت إلى منظمة الهاغاناه الصهيونية العسكرية، وشاركت في الدورة الدبلوماسية الأولى للوكالة اليهودية.

في عام 1947، تزوجت من حاييم هرتسوغ الذي رافقته في مناصبه العامة، بما في ذلك في الولايات المتحدة، عندما كان ملحقا عسكريا وسفيرا لإسرائيل لدى الأمم المتحدة.

خلال حرب عام 1948، عملت كضابطة في دائرة المخابرات الإسرائيلية ولاحقا في سلاح العلوم، وأصيبت بجروح خطيرة في هجوم على مبنى المؤسسات الوطنية في القدس خلال شهر مارس 1948.