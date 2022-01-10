وصول محافظ الجيزة لمكان حادث غرق سيارة في فرع رشيد بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

وصل منذ قليل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إلى مكان حادث غرق سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد في منشأة القناطر بالجيزة مساء اليوم الإثنين، لمتابعة أعمال الإنقاذ والبحث عن المفقودين، بالإضافة إلى متابعة نقل الناجين إلى المستشفى لإسعافهم، وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال الناجين من الحادث، حيث ذكروا أنهم يعملون بإحدى المزارع بطريق الإسكندرية الصحراوي، وخلال عودتهم مستقلين السيارة بالصندوق الخلفي لها، متجهين إلى قريتهم بمحافظة المنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد خلال العبور من خلال المعدية، مما أسفر عن غرق عدد منهم.

واستمع رجال المباحث لأقوال السائق الذي أكد أنه لم يتمكن من التحكم بالسيارة خلال العبور بواسطة المعدية، مما أسفر عن سقوط السيارة بالمياه.

ةشارك عدد من الصيادين في عمليات البحث عن المفقودين، حيث ساهموا بقواربهم في البحث عن ناجين، وزيادة مساحة البحث بالمكان الذي شهد الحادث.

ونجا سائق السيارة من الموت، ويستمع رجال المباحث لأقواله، لكشف ملابسات الحادث وكيفية وقوعه، وعدد العمال الذين كانوا بصحبته.

ووصل أهالي ضحايا سقوط سيارة نصف نقل بفرع رشيد، مما أسفر عن مصرع عدد من العمال كانوا يستقلونها بمنشأة القناطر، لمكان الحادث، في انتظار انتشال جثمانين الضحايا، بينما توجه عدد منهم إلى المستشفى بعد انتشال جثث 4 عمال، للتعرف عليهم، تمهيدا لإنهاء الإجراءات القانونية الخاصة باستلام الجثامين.

وسادت حالة من الحزن بين سكان القرية التي ينتمي إليها الضحايا بمحافظة المنوفية، عقب وقوع الحادث، حيث انتقل عدد منهم إلى مكان الحادث للمساهمة في إنقاذ الضحايا، كما تواجد عدد كبير من قرية القطا المجاورة لمكان غرق السيارة، لتقديم المساعدة والمساهمة في عمليات الإنقاذ.

وكشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تفاصيل الحادث، حيث تبين أن السيارة كان يستقلها 23 فتاة وشاب، يعملون بمزرعة دواجن بطريق إسكندرية الصحراوي، حيث تنقلهم السيارة صباحا من محل إقامتهم بقرية في المنوفية، وتعود مساء لإعادتهم للقرية مرة أخرى، وخلال عبور السيارة النقل المعدية للوصول للاتجاه الآخر بالمنوفية، سقطت السيارة بفرع رشيد.

وكشفت التحريات أن عدد من العمال تمكنوا من السباحة والوصول للبر الآخر، بينما غرق عدد منهم، وتم انتشال 4 جثث، وجاري مواصلة جهود البحث لانتشال باقي الضحايا.

وتوصلت التحريات أن عدد من الضحايا ما زالوا قصر، ومن بينهم أطفال، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد سقوط سيارة نصف نقل يستقلها عدد من العمال بفرع رشيد في منشأة القناطر بالجيزة،انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري لانتشال جثث الضحايا، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.