اليوم السابع
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الإثنين، 10 يناير 2022 01:39 م
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وزير خارجية النمسا يغادر متوجها إلى لبنان

الإثنين، 10 يناير 2022 01:35 م
وزير خارجية النمسا يغادر متوجها إلى لبنان وزير خارجية النمسا
كتبت: هناء أبو العز

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  غادر ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا، اليوم الاثنين، فيينا متوجها الى بيروت فى أول رحلة خارجية له في العام الجديد.
 
وقالت وزارة الخارجية النمساوية - في بيان اليوم - أن الوزير النمساوي سوف يجري مباحثات مع عدد من كبار المسئولين في لبنان حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والأزمة في البلاد والإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل.
 
وأشار البيان إلى أن شالينبرج سيتفقد قوات "يونيفيل" التابعة للأمم المتحدة، والتي تشارك فيها النمسا، إضافة إلى بعض المشروعات والاستثمارات النمساوية فى لبنان.
 
 
 

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لبنان

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