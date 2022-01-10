وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تزور جناح رواد 2030 بمنتدى شباب العالم

كتبت أسماء أمين

تفقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية جناح مشروع رواد 2030 بمنتدى شباب العالم، المنعقد في الفترة من 10 إلى 13 يناير بمدينة شرم الشيخ، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.



صورة جماعية

والتقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بفريق عمل مشروع رواد 2030 وعدد من رواد الأعمال الذين استفادوا من المشروع كما التقطت الصور التذكارية مع عدد من الشباب المشارك في المنتدى.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن مشروع رواد 2030 أحد أهم مشروعات وزارة التخطيط التى تستهدف دعم الشباب المصري ونشر ثقافة ريادة الاعمال وتوفير فرص لاطلاق طاقات الشباب، ودعم مشروعاتهم من خلال عدد من حاضنات الاعمال والمبادرات التي تتيح الفرص أمام الشباب المصري وتوفر لهم فرص لانشاء شركات ومشروعات بأفكار مبتكرة.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن منتدي شباب العالم يعطي ريادة الأعمال مساحة كبيرة في انشطته هذا العام ويؤكد على ضرورة تشجيع ريادة الاعمال والشركات الناشئة بما يضمن خلق فرص عمل ومسارات غير تقليدية لقدرات الشباب حول العالم.

ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030 أن ريادة الأعمال هي أحد الملفات الرئيسية التي سيناقشها المنتدى، مضيفة أن ذلك يوضح الأهمية البالغة لقطاع ريادة الأعمال ويعكس التطور التكنولوجي الكبير الذي يحدث في العالم بإلاضافة إلى مساهمته في توفير فرص عمل للشباب.

وأضافت خليل أن مشاركة رواد 2030في منتدى شباب العالم، فرصة عظيمة لعرض الكثير من الجهود التي تحققت في مجال ريادة الأعمال ولها دور كبير في جعل مصر مصنفة رقم واحد على الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث الاستثمار في الشركات الناشئة، موضحة أن مصر أيضا تحتل المرتبة الرابعة في القارة الأفريقية من حيث عدد الشركات الناشئة.

ويشهد جناح مشروع رواد 2030اطلاق الحاضنة المصرية الافريقية التي ستقدم الدعم الكامل لشباب القارة الأفريقية في مجال ريادة الأعمال.