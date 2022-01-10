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هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب اليونان

الإثنين، 10 يناير 2022 12:07 ص
هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب اليونان زلزال - ارشيفيه
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هزة أرضية بقوة 5.8 درجات تضرب اليونان.

وفى وقت سابق وافقت المفوضية الأوروبية الجمعة، بموجب قوانين مساعدات الدول الأعضاء، على خريطة اليونان لتلقى مساعدات إقليمية خلال الفترة من 1 يناير 2022 حتى 31 ديسمبر 2027، وذلك في إطار إرشادات المساعدة الإقليمية المنقحة "RAG".

جاء ذلك في بيان أصدرته المفوضية على موقعها الإلكتروني أوضحت فيه أن إرشادات RAG، التي اعتمدتها المفوضية في 19 أبريل 2021 على أن تدخل حيز التنفيذ في 1 يناير 2022، ستمكن الدول الأعضاء من دعم المناطق الأوروبية الأقل تفضيلا في اللحاق بالركب وتقليل الفوارق من حيث الرفاهية الاقتصادية والدخل والبطالة وتعزيز أهداف التماسك الأوروبي.

 


هزه ارضيه

زلزال

اليونان

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