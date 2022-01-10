موريتانيا تعلن شفاء رئيسها من فيروس كورونا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلنت الرئاسة الموريتانية أن الفحوص التي أجراها الرئيس محمد ولد الغزواني جاءت سلبية، وأظهرت شفاءه من الفيروس وفقا لوكالة الأنباء الموريتانية.

وقالت الرئاسة في بيان نشر على صفحتها في فيسبوك إن الرئيس سيستأنف مزاولة عمله من المكتب الرئاسي ابتداء من صباح الاثنين بحول الله.

وتقدم الرئيس ولد الغزواني بأصدق معاني الامتنان لرؤساء وقادة البلدان الشقيقة والصديقة على ما أعربوا عنه من سامي وصادق التعاطف، كما أسدى أخلص عبارات العرفان للأطقم الطبية الوطنية، ولرؤساء الأحزاب السياسية، وقادة الرأي.

كما تقدم الرئيس الموريتانى – وفقا للبيان - "إلى المواطنين الأعزاء بخالص امتنانه لما أغدقوه على فخامته من كريم الدعاء بالشفاء وصادق التضامن في هبة وطنية حقة وتداع إيماني مشهود أجزل الله لهم الاجر على صادق التعاطف والتضامن وحفظ الله بلادنا من كل داء ووباء".

ودعا الله بالشفاء للمرضى، وجدد التأكيد للمواطنين على "واجب التقيد بالإجراءات الصحية والإقبال المكثف على التطعيم حتى نكسب الرهان وننتصر على الجائحة".