من هم الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالغرغرينا وما أعراضها؟

نهير عبد النبى

تحدث الغرغرينا عندما تموت أنسجة الجسم بعد فقدان الدم بسبب مرض أو إصابة أو عدوى. يحدث عادة في الأطراف مثل أصابع اليدين والقدمين والأطراف ، ولكن يمكن أيضًا أن تصاب بالغرغرينا في أعضائك وعضلاتك، وحسب ما ذكره موقع webmd فإن هناك عوامل تزيد من خطر الاصابة بالغرغرينا وهى

ما هي عوامل خطر الإصابة بالغرغرينا؟



تزيد أي حالة تقلل من تدفق الدم من فرص إصابتك بالغرغرينا ، بما في ذلك:

-داء السكري.

-تضيق الشرايين ( تصلب الشرايين ).

-مرض الشريان المحيطي.

-التدخين.

-صدمة أو إصابة خطيرة.

-بدانة.

-ضعف جهاز المناعة.

تشمل أعراض الغرغرينا الجافة ما يلي:



-الجلد المنكمش الذي يتغير من الأزرق إلى الأسود ويتلاشى في النهاية.

-جلد بارد وخدر.

-ألم.

تشمل أعراض الغرغرينا الرطبة ما يلي:



-تورم وألم.

-الحمى والشعور بالتوعك.

-جلد أحمر أو بني أو بنفسجي أو أزرق أو أسود مخضر أو ​​أسود.

-بثور أو تقرحات مع إفرازات كريهة الرائحة .

- طقطقة عند الضغط على المنطقة المصابة.

-بشرة رقيقة أو لامعة أو خالية من الشعر.

تسبب الغرغرينا الداخلية ألمًا شديدًا في المنطقة المصابة. على سبيل المثال ، إذا كنت تعاني من الغرغرينا في الزائدة الدودية أو القولون ، فمن المحتمل أنك تعاني من ألم في البطن. يمكن أن تسبب الغرغرينا الداخلية أيضًا الحمى - وهي حالة تتطلب جراحة طارئ.