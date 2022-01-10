اليوم السابع
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ممثل تحالف الحضارات عن عودة منتدى الشباب: نحصد نجاح مبادرة الرئيس السيسي

الإثنين، 10 يناير 2022 03:25 م
ممثل تحالف الحضارات عن عودة منتدى الشباب: نحصد نجاح مبادرة الرئيس السيسي ميجيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الحضارات
كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

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أعرب ميجيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الحضارات، عن عميق امتنانه لدعوة الرئيس السيسي وحضوره منتدى شباب العالم، موجها الشكر للرئيس السيسي قائلا: "شكرا لدعوتي فى هذا الجمع الرائع"، مضيفا: "زيارة مدينة شرم الشيخ هي فرصة ذهبية واستثنائية لوجودنا في هذه المدينة الرائعة".
 
وأضاف موراتينوس، خلال الجلسة الرئيسية لمنتدى شباب العالم "جائحة كورونا – إنذار للإنسانية وأمل جديد"، شرم الشيخ لحظة خاصة وهى مدينة السلام، زرت شرم الشيخ في عدة مناسبات ودائما ما كانت المدينة تلعب دورا كبيرا في دفع عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
 
وأثني على فكرة إقامة منتدى شباب العالم، قائلا: "فكرة منتدى الشباب.. كان بعض الناس يقولون إن هذه الفكرة لن يكون تحقيقها سهلا.. لكن عدنا ونحصد النجاح الذى حققه مبادرة الرئيس السيسي، مشددا على أهمية الحوار بين الأجيال المختلفة، معلقا: "الحوار مهم لأنه حينما ننظر إلى حالنا اليوم فنرى شبابا في الشارع يتظاهرون ويثورون وهذا جزء من مهمة الشباب.. هناك فجوة بين جزء من الشباب والمسؤولين.
 
ووجه "موراتينوس" رسالة إلى الجمع في منتدى الشباب: "رؤيتكم خلق جسر لجمعنا هنا في شرم الشيخ من أجل أن تُسمع أصوات الشباب وأصواتنا بالنسبة لهم أيضا فيستفيدون من خبراتنا والتغلب على المصاعب خلال مسيرة حياتنا، يجب أن تتضافر كل عناصر المجتمع بشكل شامل.
 
وحول جائحة كورونا، قال: الجائحة كانت لها عواقب مالية واقتصادية لكن في قلبها كان هناك عواقب إنسانية ولذلك رصد تحالف الأمم المتحدة لتحالف الحضارات هذا الامر خلال الفترة السابقة، حيث وضعتنا الجائحة في اختبار أخلاقي، كنا نتحلى بالامل وكنا راضون تماما وظننا اننا سوف نتغير، لكن بعد ذلك وجدنا أن هذه ليست الحقيقة وكان الجميع يشعر بالخوف والانسحاب والتهميش وكل شخص معني بنفسه، ولم يكن معني بالمستقبل الجمعي للبشر جميعا، مثل ما حدث في توزيع اللقاحات".
 

منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم 2022

منتدى شباب العالم 2022 مصر

أهداف منتدى شباب العالم

موعد منتدى شباب العالم 2022

الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

افتتاح منتدى شباب العالم

افتتاح منتدى شباب العالم 2022

شرم الشيخ

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