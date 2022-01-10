مصنع سكر أرمنت ينتهى من تطوير الواجهة وقطارات قصب السكر مع بدء موسم التوريد

الأقصر – أحمد مرعى

انتهى عمال ورجال مصنع سكر أرمنت غرب محافظة الأقصر، من أعمال تجميل وتطوير واجهة المصنع وكذلك تجميل ودهان قطارات شحن ونقل وتفريغ قصب السكر من المزارع إلى المصنع لدخولها مرحلة العصير لتخرج منتجات متنوعة بدءاً من السكر وحتى المولاس والعسل والكحول والخميرة والعطور والزيوت والخشب ومكسبات الطعم.

وفى نفس السياق شهدت مصانع سكر أرمنت غرب محافظة الأقصر، إطلاق شارة البدء لموسم العصير لعام 2021/2022، وسط فرحة كبيرة من جميع العاملين بالمصنع ببدء موسم عصير القصب بحضور المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات مصانع أرمنت، وتحت رعاية اللواء عصام البديوي رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، والكيميائي صلاح فتحي العضو المنتدب الفني للشركة.

وتم إطلاق إشارة البدأ لموسم عصير 2021/2022 بحضور جميع العاملين بالمصنع، والكيميائي محمد خميس نائب رئيس قطاعات المصانع ووفد من الشركة من قطاع الرقابة والهندسة والانتاج والزراعة والمراجعة وجميع مديري العموم بالمصنع والعاملين، وشملت الإحتفالية القيام بذبح عجل إيذاناً بإنطلاق الموسم الجديد، ومن المقرر أن يستقبل مصنع سكر أرمنت فى موسم عصير قصب السكر، ما يقرب من مليون ومائة وخمسين الف طن من قصب السكر كل عام، وينتج مايبقرب من مائة وعشره ألف طن من السكر، بواقع واحد إلى عشرة من المحصول، ومايقرب من خمسين ألف طن من المولاس.

وأكد المهندس عبد الفتاح محمود عبد الله رئيس قطاعات مصانع أرمنت، أنه تم إنهاء استعداد كافة العاملين بمصنع سكر أرمنت الذين يكون لهم دور كبير سنويًا فى إنجاح الموسم هذا العام وكذلك كافة المزارعين الذين يتعاملوا مع موسم القصب ويلتزموا بالتعليمات بصورة مميزة، موضحًا أن إدارة المصنع أجرت الصيانة الدورية بالكامل لكافة المعدات والماكينات والعصارات، كما تمت توسعة عنبر الطبخ وتأهيل واستحداث بعض العمليات الصناعية فى الإنتاج، وتأهيل محطة القوى والمراجل البخارية وخطوط الديكوفيل التى تنقل المحصول بالسكة الحديد إلى داخل المصانع وذلك من خلال عملية صيانة عامة.



القطارات الخاصة بموسم القصب داخل المصنع



بدء فتح أبواب المصنع بأرمنت لقطارات القصب



تجميل واجهة مصنع سكر ارمنت



تجهيز القطارات لموسم حصاد القصب



تجهيز قطارات الديكوفيل لبدء حصاد القصب