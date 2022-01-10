مصرع شاب وإصابة شقيقه في حادث تصادم سيارة بالغربية

الغربية محمد طارق

لقي شاب مصرعه وأصيب شقيقة، وذلك إثر حادث تصادم سيارة بالطريق الدولي "طنطا - كفر الشيخ"، وتم نقله إلى المستشفى والتحفظ علي الجثمان لحين الانتهاء من إجراءات الدفن.

تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم سيارة بالطريق الدولي " طنطا - كفر الشيخ "، ما أسفر عن مصرع شاب يدعي " عبد الله ع ا " وإصابة شقيقه بكسور وجروح بجميع أنحاء الجسد ، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية الي موقع الحادث وتم استدعاء سيارتين اسعاف ونقلهم الي المستشفي ، وتحرر محضر بالواقعه واتخاذه الإجراءات القانونية اللازمة.