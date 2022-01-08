مصرع شاب وإصابة آخرين فى تصادم سيارتي نقل بالشرقية

الشرقية -فتحية الديب

لقى شاب مصرعه فيما أصيب آخرون أعمارهم متفاوتة بكدمات وكسور وإصابات بأنحاء متفرقة بالجسد، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل، على الطريق الإقليمى اتجاه بلبيس، التابع لدائرة ونطاق مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية

البداية كانت بتلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا لشرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الإقليمى اتجاه بلبيس.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم بين سيارتين نقل نتيجة السرعة الزائدة بالطريق الإقليمي اتجاه بلبيس، أسفر الحادث عن مصرع " محمد إبراهيم أحمد " 20 عاما مقيم كفر صقر، وإصابة كل من " أحمد إبراهيم السيد" 23 عاما مقيم كفر صقر و" عادل وجيه عبد الفتاح" 45 عاما و" محمود ايمن محمود" 29 عاما مقيمان الخانكة، بجروح وكسور وإصابات متفرقة فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة والمصابين جميعا إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقي الإسعافات الطبيبة اللازمة، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق بمركز شرطة بلبيس لمباشرة التحقيقات فيما تم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.