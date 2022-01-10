مشروع الأنظمة البيئية السليمة ينظم ورشة عمل لتقييم تخطيط تنمية المراعي بمطروح

مطروح - حسن مشالي

نظم مشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، ورشة عمل، تستمر لمدة 4 أيام، حول تقييم التخطيط التشاركي، لتنمية المراعي في منطقتي الجعوين برأس الحكمة وأبو مزهود بسيدي براني، في مطروح، تحت رعاية الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

حضر الورشة عدد من مربي الأغنام، وأنشطة المرأة البدوية، والدكتور محمد يحي دراز المنسق الوطني للمشروع والمهندس جلال معوض من مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري" والاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، والمهندس أحمد يوسف مدير عام مديرية الزراعة بمطروح، وممثلي مركز بحوث الصحراء، ومركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، وذلك بمقر مركز الإرشاد بمديرية الزراعة بمطروح.

قال المنسق الوطني لمشروع الأنظمة البيئية السليمة لتنمية المراعي، إن البرنامج التدريبي يستمر لمدة 4 أيام خلال الفترة من 9 وحتى 12 يناير الجاري، لتقييم التخطيط التشاركي لتنمية المراعي، ويستهدف المشروع، التنمية المستدامة لأراضي المراعي، وتحسين الخدمات البيئية، التي تقدمها أراضي المراعي خاصة المنتجات الزراعية.

وأوضح الدكتور محمد دراز، أن من أهم مخرجات المشروع إجراء تقييم للمراعي الطبيعية، على المستويين، المحلى والوطني، ومراجعة السياسات والقوانين، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالإدارة المستدامة للمراعي، وتحليل التكلفة والمنفعة للسياسات وممارسات الإدارة المستدامة للمراعي، وتقييم القدرات والاحتياجات للمنظمات المحلية.

وأشار منسق المشروع، إلى أن أسباب التدهور في المراعي، يرجع إلى الرعي المكثف والمتزايد لفترات طويلة" "الرعي الجائر" وعدم إتباع الأساليب التقليدية، لعلمية الرعي مع إحلال نباتات غير مستساغة، بدلاً من النباتات المستساغة، مع انخفاض خصوبة التربة بفقدان الغطاء النباتي، بالإضافة إلى تكرار سنوات الجفاف، وندرة الأمطار وعدم انتظام موسم الأمطار.

وأوضح المهندس جلال معوض من مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا "سيداري" أن إدارة المراعي تعمل على معالجة الموارد الرعوية، للحصول على أفضل مزيج من المنتجات والخدمات البيئية للمجتمع، على أساس متكامل ومتوازن ومستدام، بصورة أكثر استدامة مع الأخذ في الاعتبار التخطيط التشاركي، الذي يعد أحد أهم دعائم التنمية المستدامة للمراعي.

ومن جانبه أكد الدكتور عبد الصمد عبد الستار المدير التنفيذي للمشروع، على أن إدارة المراعي، يجب أن تكون ملمة بالمعارف الأساسية، عن موارد الأرض والمياه والموارد النباتية والحيوانية المستأنسة والبرية.

وأوضح أن المناطق المستهدفة للمشروع هي مناطق الجعوين التي تمتد من قرية فوكة حتى منطقة رأس الحكمة بمرسي مطروح، و منطقة أبو مزهود جنوب سيدي براني والنجيلة.