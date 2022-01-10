الغربية- عادل ضرة

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، يرافقه المهندس ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، أداء الطلاب لامتحانات نصف العام بالمراحل المختلفة في مدارس طنطا في ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية، حيث تفقد المحافظ أداء طلاب الصف الخامس الابتدائي والأول الإعدادي لمادة اللغة العربية، كما تفقد أداء طلاب الصف الأول الثانوي الفني لمادتي اللغة العربية والدين بمدارس (طنطا الفنية النسيجية، الجيل المسلم، محمد فريد).



واطمأن محافظ الغربية خلال جولته على سير الامتحانات دون وجود أي معوقات وفي ظل التزام تام بكافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من ارتداء الطلاب للكمامة، تطهير وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحان والتباعد الاجتماعي بين الطلاب، وكذلك وجود طبيب في حالة حدوث أي مشاكل صحية للطلاب.







امتحانات نصف العام بمدارس طنطا



محافظ الغربية يتفقد أداء الطلاب بمدارس طنطا



محافظ الغربية يتفقد أداء الطلاب لامتحانات نصف العام بطنطا



محافظ الغربية يتفقد أداء الطلاب لامتحانات نصف العام بمدارس طنطا



محافظ الغربية يتفقد أداء الطلاب لامتحانات نصف العام



