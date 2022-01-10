محافظة القاهرة تبدأ حصر العقارات بمحيط مسلة المطرية لبدء خطة التطوير

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت رئاسة حى المطرية، بدء أعمال حصر العقارات المجاورة لمسلة "سونوسرت" بمنطقة المسلة، من خلال لجنة تم تخصيصها لذلك، تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، فى هذا الشأن.

وأوضح اللواء حسام لبيب، رئيس حى المطرية، أن ذلك يأتى فى إطار خطط الدولة لفتح محاور جديدة، لتيسير حركة المرور.

وأضاف رئيس حى المطرية، أن اللجنة، بدأت أعمالها بعمل حصر للمنازل التى سيتم إزالتها وتعويض ساكنيها، لافتا إلى أن اللجنة شكلت برئاسته، بالتعاون مع قسمى المطرية وشرطة المرافق والشئون القانونية والأملاك ومسئولى بحوث الإسكان بمحافظة القاهرة.

وفى السياق يتم تنفيذ مخطط لتطوير المنطقة بالكامل بدأت بتطوير أرض المزرعة، التابعة لوزارة الأوقاف ويتم رفع المخلفات التاريخية على مساحة 54 فدان، تمهيدا لإنشاء مجمع سكنى متكامل _ سكن لكل المصريين _ ومشروع أهالينا 4، بالإضافة إلى انشاء محاور مرورية منها محور داير الأوقاف ومحور مسطرد كما يتم تطوير شارع عمر المختار، وانشاء كوبرى يربط بين المحاور المرورية للتخلص من التكدس المرورى.

ومن المقرر أن يتم تعويض السكان ماليا طبقا للقيمة السعرية بالمنطقة وذلك من خلال لجان تقييم الأسعار، وفقا لمساحات الوحدات السكنية والمحال التجارية.

وجارى إنشاء محور بمنطقة داير الأوقاف بالمطرية، حيث سيتم تنفيذ المحور للربط بين محور مسطرد وطريق الخصوص، و جارى حصر السكان بمسار المحور الجديد، ومن بين المحاور الجديدة المقترح تنفيذها، هو إنشاء محور بشارع عمر المختار حيث يتم تنفيذ كوبرى يربط "عمر المختار" بشارع الحرية ويتم تعويض السكان ماليا حسب رغبة السكان- بنفس سعر المنطقة.

كما سيتم رفع كفاءة المنطقة بالكامل كما سيتم توحيد واجهات العقارات بمحيط المسلة، بعد إزالة العقارات التى تحجب الرؤية عن المسلة، كما سيتم الاستفادة من قطع الأراضى الفضاء بمحيطها.