متهم يعترف أمام مباحث القاهرة بتحويل شقته وكرا لبيع المخدرات بمدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

أعترف متهم أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بمزاولته نشاطا إجراميا فى الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزته 80 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر و 2 كيلو حشيش، بالإضافة لكميات أخرى من المخدرات قبل بيعها على عملائه فى مدينة نصر، وضبطت جميع الكميات داخل شقته التى يتخذ منها مكانا لبيع المخدرات، وتم القبض عليه وحبسه.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، قيام (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" ، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة ، متخذاً من الشقة محل سكنه وكراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه وبصحبته (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) ، كما عُثر بداخل الشقة المشار إليها على ( 80 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر تقدر قيمتها بمبلغ 8 مليون جنيه – كمية من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – كمية من مخدر البودر المُستخدم فى تصنيع مخدر الإستروكس – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) ، وبمواجهتها بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار .