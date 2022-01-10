اليوم السابع
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الإثنين، 10 يناير 2022 02:50 ص
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لو ركنت سيارتك بهذه الأماكن ستدفع غرامة 500 جنيه.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 10 يناير 2022 02:00 ص
لو ركنت سيارتك بهذه الأماكن ستدفع غرامة 500 جنيه.. اعرف التفاصيل كلبش سيارة
كتب ــ سيد الخلفاوى

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تنفذ إدارات الساحات والمواقف بأحياء الجيزة حملات لرصد الانتظار الخاطئ للسيارات والتي تعتبرها تعديا على الطريق العام والتسبب في غلق الطريق، ويعرض اليوم السابع المخالفات التي تعرض قائدى السيارات لدفع غرامة 500 جنيه بسبب الانتظار في الممنوع.
 

ـ الانتظار بجانب الجزيرة الوسطى للشوارع.

ـ الدراجات البخارية التي تركن أعلى الرصيف ستتعرض للغرامة.

ـ الانتظار بالمحاور الرئيسية والمحاور الجديدة بالجيزة.

ـ الانتظار أعلى الرصيف.

ـ الوقوف بالشوارع البديلة لشارع الهرم بعد غلقه.

 
 

الانتظار في الممنوع

الجيزة

غرامة الانتظار المخالف

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