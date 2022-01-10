قوافل حياة كريمة الطبية تقدم خدماتها لـ1050 حالة مرضية مجانا بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن انتهاء فعاليات القافلة الطبية لكلية الطب جامعة أسيوط بالتنسيق مع جامعة الوادي الجديد، بتوقيع الكشف المجاني على 1050 حالة في 9 تخصصات "الباطنة، الجراحة، طب الأطفال، الأمراض الصدرية، الأنف والأذن والحنجرة، العظام، طب وجراحة العيون، الأمراض الجلدية والتناسلية، جراحة المسالك البولية" .

وقال الدكتور أحمد محروس وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن تنفيذ القوافل الطبية قدمت خدماتها للمرضي من خلال الحجز المسبق للحالات المرضية التي تحتاج للكشف والتشخيص، مشيرا إلى التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا لضمان حماية صحة المواطنين والأطقم الطبية والتمريض.

وأضاف محروس، أن تنفيذ القوافل الطبية المجانية جرى تنفيذها بمقر كلية الطب بجامعة الوادي الجديد، وفي إطار تنفيذ مبادرة حياه كريمة الرئاسية، وبالتنسيق مع كلية الطب بجامعة أسيوط، وتنفيذا لتكليفات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة التيسير على جميع المواطنين والحد من السفر للعلاج خارج المحافظة.