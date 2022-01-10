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قانون حماية المستهلك يحظر ربط بيع سلعة بشراء منتجات أخرى

الإثنين، 10 يناير 2022 01:00 ص
قانون حماية المستهلك يحظر ربط بيع سلعة بشراء منتجات أخرى منتجات -أرشيفية
كتب أمين صالح

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حظر قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، تعليق ربط بيع أي سلعة بشراء منتجات أخرى وكذلك حظر القانون اشتراط بيع كمية معينة من المنتج.

ونصت المادة رقم 18 من قانون حماية المستهلك،على أنه يلتزم المورد بوضع بيان يتضمن حقوق المستهلك فى الاستبدال والاسترجاع المعتمدة من الجهاز، والمنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية فى مكان ظاهر داخل أماكن عرض المنتجات أو بيعها.

ويحظر على المورد تعليق بيع المنتجات على شرط مخالف للعرف التجارى، أو شرط بيع كمية معينة، أو ربط البيع بشراء منتجات أخرى، أو غير ذلك من الشروط.

 


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