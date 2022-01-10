اليوم السابع
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غلق بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

الإثنين، 10 يناير 2022 10:20 ص
غلق بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية ميناء الإسكندرية- أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أعلنت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار غلق بوغاز ميناء الإسكندرية والدخيلة، نظرا لسوء الأحوال الجوية و التقلبات الجومائية من زيادة نسبة الشبورة وتأثيرها على مجالات الرؤية و ارتفاع فى الأمواج و سرعة  الرياح و حرصا على الأفراد و الممتلكات ، وذلك في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم الإثنين الموافق 10 يناير 2022 ،و لحين تحسن الأحوال الجوية.

وشدد الربان طارق شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية، على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الإستعداد و الإستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح و أرتفاع الأمواج ،و الضغط الجوى و إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد و الممتلكات.

 


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