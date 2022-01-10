اليوم السابع
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غدا.. آخر موعد لتقنين أوضاع مالكى الأراضى فى صحارى الأهرام

الإثنين، 10 يناير 2022 08:00 ص
غدا.. آخر موعد لتقنين أوضاع مالكى الأراضى فى صحارى الأهرام صحراء - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، غدا الثلاثاء الموافق 11 يناير، كاخر موعد لتقنين الأوضاع بمنطقة صحارى الأهرام.

 

وقال المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، انه جارى استقبال طلبات التقدم لتقنين الأراضى لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضى الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى رقم 566 لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة 880.99 فدان (منطقة صحراء الأهرام)، ومساحة 21.83 فدان، نقلًا من الأراضى المخصصة لمحافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد. 

 

وأوضح المهندس حاتم محمود حسن، أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة 6 أكتوبر، على النموذج المُعد لذلك، والذى يتم صرفه مجانًا، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحى من جهة معتمدة، مؤكدًا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هى الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضى، وأن أى تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة 6 أكتوبر، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

 

وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأى تصرفات أو الشروع فى إقامة أى منشآت على تلك الأراضى قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفى حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فورًا، وأى تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلًا بطلانًا مطلقًا، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصًا من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع فى معاملات غير قانونية.


وزاره الاسكان

هيئه المجتمعات العمرانيه

مشروعات الاسكان

تقنين الاراضي

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