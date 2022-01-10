عنصر إجرامى يعترف أمام مباحث الشرقية باستخدامه سيارة في ترويج المخدرات

كتب عبد الرحمن سيد

اعترف عنصر إجرامى محكوم عليه بالسجن فى قضايا إتجار بالمواد المخدرة، أمام رجال المباحث بمديرية أمن الشرقية، باختبائه داخل منزل، وأنه كان يستخدم سيارة لتسهيل التنقل داخل المدن و توزيع المخدرات على عملائه، كما ضبط بحوزته سلاحا ناريا وإطلاق أعيرة نارية"، وتم القبض عليه وحبسه على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، اختباء (عنصر إجرامى "محكوم عليه بالسجن فى قضايا إتجار بالمواد المخدرة ، وسلاح نارى وإطلاق أعيرة نارية") بأحد المنازل بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة ملاكى بذات الدائرة.

وأرشد عن (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من المواد المخدرة "بانجو، حشيش"- مبلغ مالى- هاتف محمول).

وبمواجهته إعترف بحيازته للسلاح النارى والذخائر بقصد الدفاع والمواد المخدرة للإتجار والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة ، وكما أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده.