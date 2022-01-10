ضبط مخدرات بـ5 ملايين جنيه فى الإسكندرية

كتب أحمد الجعفرى

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية نشاط (عدة عناصر إجرامية) تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم مُتخذين من دائرة قسمى شرطة (أول العامرية – برج العرب) مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبطهم ، حيث تم ضبط (ثلاثة أشخاص لأحدهم معلومات جنائية) حال إستقلالهم سيارة بدائرة قسم شرطة أول العامرية ، وبحوزتهم (عدد 400 طربة من مخدر الحشيش وزنت 40 كيلو جرام – مبلغ مالى– 3 هاتف محمول ) و (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة برج العرب ، وبحوزته (عدد 100 طربة من مخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى– هاتف محمول وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (5,000,000) خمسة مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.