ضبط ربة منزل بتهمة سرقة قرط ذهبى من طفلة بالعياط

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على ربة منزل لاتهامها بسرقة قرط ذهبي من طفلة بعد استدراجها بحجة شراء حلوى لها بمنطقة العياط، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وردت معلومات لرجال المباحث بمركز شرطة العياط، بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط ربة منزل في سرقة قرط ذهبي من طفلة، حيث استدرجتها لشراء حلوى لها، واستولت على قرطها الذهبي وتركتها عقب ذلك.

بإعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتورطها في ارتكاب عدة سرقات أخرى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.