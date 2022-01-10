اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يناير 2022 02:50 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

سيدة تتهم زوجها بالاعتداء عليها وعلى شقيقها فى الهرم

الإثنين، 10 يناير 2022 01:48 م
سيدة تتهم زوجها بالاعتداء عليها وعلى شقيقها فى الهرم قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات في واقعة اتهام سيدة لزوجها بالاعتداء عليها بالضرب وعلى شقيقها، بسبب خلافات زوجية بمنطقة الهرم، حيث حررت ضده محضرا اتهمته بالاعتداء عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من سيدة اتهمت فيه زوجها بالاعتداء عليها بالضرب، وذكرت أن زوجها دائم الاعتداء عليها، وتهديدها بالإيذاء، بسبب خلافات زوجية بينهما، وسوء معاملته لها.

وذكرت أن المتهم اعتدى على شقيقها عندما حاول الدفاع عنها والتصدي له، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.

 


خلافات زوجية

قسم الهرم

امن الجيزة

خلافات سارية

ضرب زوجة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة