سيدة تتهم زوجها بالاعتداء عليها وعلى شقيقها فى الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

يجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات في واقعة اتهام سيدة لزوجها بالاعتداء عليها بالضرب وعلى شقيقها، بسبب خلافات زوجية بمنطقة الهرم، حيث حررت ضده محضرا اتهمته بالاعتداء عليهما، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من سيدة اتهمت فيه زوجها بالاعتداء عليها بالضرب، وذكرت أن زوجها دائم الاعتداء عليها، وتهديدها بالإيذاء، بسبب خلافات زوجية بينهما، وسوء معاملته لها.

وذكرت أن المتهم اعتدى على شقيقها عندما حاول الدفاع عنها والتصدي له، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة المختصة للتحقيق.