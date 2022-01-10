رئيس جامعة المنوفية يتفقد لجان امتحانات تكنولوجيا العلوم الصحية والصيدلة والحقوق

المنوفية - محمد فتحى

تابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية والدكتورة نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب خلال جولتهما التفقدية لأعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنوفية وقاما بزيارة لكليات تكنولوجيا العلوم الصحية والصيدلة والحقوق.

وشدد رئيس الجامعة على توفير جميع مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات لأداء امتحاناتهم مع تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لضمان سلامة جميع القائمين على أعمال الإمتحانات فى ظل الخطة التى وضعتها الجامعة لمواجهة جائحة كورونا وضمان سلامة الطلاب.

وأكد مبارك على تواجد الأساتذة لحل أية مشكلة تطرأ خلال الامتحانات، وحرص على سؤال الطلاب حول مستوى الامتحانات ومدى اتفاقها مع عناصر المنهج وتنوعها لقياس مستوى الفهم، ومدى توزيع الأسئلة على الوقت المخصص للامتحان، مشددا على تطبيق العقوبات القانونية فى الحالات المنصوص عليها فى قانون تنظيم الجامعات وعدم التهاون مع أى حالة غش أو شغب باللجان، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب. وكان فى استقبال رئيس الجامعة الدكتور هيام عياد عميد تكنولوجيا العلوم الصحية، الدكتور هيثم ميمون عميد الصيدلة، الدكتور منصور محمد عميد الحقوق، ووكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب.