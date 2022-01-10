"دجاج التتويج" وحلوى جديدة ضمن احتفالات مرور 70 عام للملكة إليزابيث على عرش بريطانيا

أعلن قصر باكنجهام اليوم الإثنين، أن المملكة المتحدة ستحتفل بمرور 70 عامًا على تربع إليزابيث الثانية علي العرش من خلال عرض عسكري وحفلات في الأحياء ومنافسة لاختراع نوع حلوى جديدة لليوبيل البلاتيني.
وبحسب صحيفة الإندبندنت، ستصبح الملكة إليزابيث في السادس من فبراير أول ملك بريطاني يحكم البلاد لمدة سبعة عقود، وستتوج الاحتفالات بالذكرى السنوية في عطلة نهاية أسبوع وتستمر أربعة أيام من 2 إلى 5 يونيو، ولم يتضح على الفور ما هي الأحداث التي ستشارك فيها الملكة البالغة من العمر 95 عامًا بعد أن نصحها الأطباء مؤخرًا بالحصول على مزيد من الراحة.
ستبدأ عطلة نهاية الأسبوع، التي تشمل عطلة عامة إضافية تكريما للملكة ، يوم الخميس 2 يونيو، مع Trooping the Color – وهو العرض العسكري السنوي الذي يصادف عيد ميلاد الملكة الرسمي.
سيتبع ذلك في 3 يونيو خدمة شكر لتكريم خدمة الملكة للمملكة المتحدة وعوالمها الأخرى والكومنولث.
في إشارة إلى "دجاج التتويج" المكون من مزيج الدجاج البارد ومسحوق الكاري والمايونيز والمكونات الأخرى التي يتم تقديمها في حفلات الحديقة بمناسبة صعود الملكة الرسمي إلى العرش - سيرعى القصر مسابقة Platinum Pudding لطبخ حلوى جديدة مخصصة للملكة.
ستكون المسابقة مفتوحة للمقيمين في المملكة المتحدة الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات وسيتم الحكم عليها من قبل شخصيات الطبخ التلفزيوني ماري بيري ومونيكا جاليتي ، جنبًا إلى جنب مع رئيس الطهاة في قصر باكنجهام مارك فلاناجان.
تم تسجيل حوالي 1400 شخص بالفعل لاستضافة غداء اليوبيل في 5 يونيو ، مع الأحداث الرئيسية المقرر عقدها في لندن وفي مشروع إيدن في كورنوال. يتوقع القصر أنه سيكون هناك حوالي 200 الف احتفال في جميع أنحاء المملكة المتحدة.
ستنتهي عطلة نهاية الأسبوع بمسابقة تكريم خدمة الملكة وتتطلع إلى السبعين عامًا القادمة، وقال القصر إن الراقصين والموسيقيين والعسكريين والعاملين الرئيسيين "سيخبرون قصة عهد الملكة"، بينما سيعبر الأطفال عن صورة لآمالهم وتطلعاتهم لكوكب الأرض.
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