"دجاج التتويج" وحلوى جديدة ضمن احتفالات مرور 70 عام للملكة إليزابيث على عرش بريطانيا

كتبت: نهال أبو السعود

أعلن قصر باكنجهام اليوم الإثنين، أن المملكة المتحدة ستحتفل بمرور 70 عامًا على تربع إليزابيث ‏الثانية علي العرش من خلال عرض عسكري وحفلات في الأحياء ومنافسة لاختراع نوع حلوى ‏جديدة لليوبيل البلاتيني.‏

وبحسب صحيفة الإندبندنت، ستصبح الملكة إليزابيث في السادس من فبراير أول ملك بريطاني يحكم ‏البلاد لمدة سبعة عقود، وستتوج الاحتفالات بالذكرى السنوية في عطلة نهاية أسبوع وتستمر أربعة أيام ‏من 2 إلى 5 يونيو، ولم يتضح على الفور ما هي الأحداث التي ستشارك فيها الملكة البالغة من العمر 95 ‏عامًا بعد أن نصحها الأطباء مؤخرًا بالحصول على مزيد من الراحة.‏

ستبدأ عطلة نهاية الأسبوع، التي تشمل عطلة عامة إضافية تكريما للملكة ، يوم الخميس 2 يونيو، مع ‏Trooping the Color‏ – وهو العرض العسكري السنوي الذي يصادف عيد ميلاد الملكة الرسمي.‏

سيتبع ذلك في 3 يونيو خدمة شكر لتكريم خدمة الملكة للمملكة المتحدة وعوالمها الأخرى ‏والكومنولث.‏

في إشارة إلى "دجاج التتويج" المكون من مزيج الدجاج البارد ومسحوق الكاري والمايونيز والمكونات ‏الأخرى التي يتم تقديمها في حفلات الحديقة بمناسبة صعود الملكة الرسمي إلى العرش - سيرعى القصر ‏مسابقة ‏Platinum Pudding‏ لطبخ حلوى جديدة مخصصة للملكة.

ستكون المسابقة مفتوحة للمقيمين في المملكة المتحدة الذين تقل أعمارهم عن 8 سنوات وسيتم ‏الحكم عليها من قبل شخصيات الطبخ التلفزيوني ماري بيري ومونيكا جاليتي ، جنبًا إلى جنب مع رئيس ‏الطهاة في قصر باكنجهام مارك فلاناجان.‏

تم تسجيل حوالي 1400 شخص بالفعل لاستضافة غداء اليوبيل في 5 يونيو ، مع الأحداث الرئيسية ‏المقرر عقدها في لندن وفي مشروع إيدن في كورنوال. يتوقع القصر أنه سيكون هناك حوالي 200 الف ‏احتفال في جميع أنحاء المملكة المتحدة.‏

ستنتهي عطلة نهاية الأسبوع بمسابقة تكريم خدمة الملكة وتتطلع إلى السبعين عامًا القادمة، وقال ‏القصر إن الراقصين والموسيقيين والعسكريين والعاملين الرئيسيين "سيخبرون قصة عهد الملكة"، بينما ‏سيعبر الأطفال عن صورة لآمالهم وتطلعاتهم لكوكب الأرض.