حملات نظافة مكبرة بديروط بأسيوط لرفع المخلفات والقمامة وتسوية الشوارع والميادين

هيثم البدري

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إنه تم تنظيم حملة نظافة مكبرة بمركز ديروط لرفع المخلفات والقمامة وتسوية وتمهيد الشوارع والميادين لاظهار الشكل الجمالى للقرى والمراكز وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقطاعات الخدمية المختلفة، لافتاً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن سواء الحكومية أو غير الحكومية والمجتمع المدني لتطوير منظومة النظافة وتحسين البيئة في التجميل والتطوير وإظهار الشكل الجمالي لها موضحاً أنه تم توجيه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع تجمعات القمامة بقرى ومراكز المحافظة بصفة دورية ومستمرة بمشاركة كافة القطاعات لتحسين منظومة النظافة.

وأوضح محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط، أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالمركز لرفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين حيث تم رفع 32طن مخلفات قمامة خلال يوم وباستخدام قلابات وحاويات ولوادر وسيارات شفط الأتربة والكنس الآلي وجليدر والبوب كات "البوكيت" للشوارع الصغيرة وغيرها من معدات النظافة بالحملة الميكانيكية فضلاً عن تسوية وتمهيد الشوارع غير المرصوفة لتسهيل النقل والانتقال وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في هذا القطاع الهام لافتاً إلى توزيع عربات جديدة لجمع القمامة فضلاً عن توزيع الزى الجديد على مشرفين وعمال المناطق والشوارع (البدلة ، الحذاء ، الجوانتي) مؤكداً على إستمرار العمل طوال اليوم خلال الفترتين الصباحية والمسائية ورفع جميع نقاط التجمع الخاصة بالقمامة بالمدينة وقد شارك في الحملة أبوالعيون إبراهيم والدكتور حسام عبد الناصر يوسف نائبي رئيس المركز ، وعمر نافع مدير الخدمات والإشغالات ، وصلاح محمد مدير قطاع النظافة ، وإبراهيم على مدير الحملة الميكانيكية وباستخدام معدات الوحدات المحلية بالمركز وذلك في إطار تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وإضفاء المظهر الجمالي على الشوارع والميادين بالمحافظة وفقاً للامكانات المتاحة.