حالة من الحزن تخيم على أهالي وأقارب وائل الإبراشي خلال تشييع جثمانه.. لايف

الدقهلية - شريف الديب - مرام محمد- تصوير عمرو مصطفى

حالة من الحزن تخيم على أسرة وأقارب الإعلامى الراحل وائل الإبراشي، خلال انتظار تشييع جثمانه لمثواه الأخير.

حيث أكد أحد المقربين من الراحل ، انه كان دائم في مساعده الغير في العمل، والوقوف بجانب الجميع ومساعدتهم في عملهم في مجال الإعلام.

كما قال آخر، نحن لا نملك غير الدعاء، فقد فقدنا أخد وجار وصديق عزيز، فهو دائما ما كان يساعد الجميع.

وانهارت زوجة الإعلامى وائل الإبراشى، خلال وصول جثمان زوجها لمسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، والذي سيشهد صلاة جنازة الإعلامي الراحل.

وانتابت الأسرة حالة من البكاء الشديد والإنهيار، خلال انتظار تشييع جثمان الراحل، بمسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية.

ويشيع جثمان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، بعد قليل من مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية.

ووصل منذ قليل جثمان الإعلامي الراحل وائل الإبراشي، مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين بالدقهلية، والذي سيشهد صلاة الجنازة على الإعلامي الراحل.



وتوفي الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة من العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، التي ألزمته الفراش معتمدا على التنفس الصناعي لأكثر من عام.

كان الإعلامى وائل الإبراشي أصيب بفيروس كورونا، لكن مضاعفات الإصابة بالفيروس استمرت معه منذ إصابته وحتى وفاته.

























































