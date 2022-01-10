اليوم السابع
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أكرم القصاص
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جهاز القاهرة الجديدة: طرح 15 محلا وصيدلية بمشروع دار مصر للبيع فى مزاد علنى

الإثنين، 10 يناير 2022 10:29 ص
جهاز القاهرة الجديدة: طرح 15 محلا وصيدلية بمشروع دار مصر للبيع فى مزاد علنى سكن دار مصر

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أعلن المهندس أمين غنيم، رئـيس جهاز تنمية مدينةح القاهرة الجديدة، عن طرح 15 محلا تجاريًا وصيدلية بمساحات تتراوح ( من 23 م٢ إلى 46 م٢ ) بالسوقين التجاريتين رقمي (2 و 3) بمشروع دار مصر القرنفل بالتجمع الأول بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني بجلسة يوم الأحدالموافق 20/2/2022.

وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه تم طرح المحال والصيدلية لتوفير الخدمات لقاطني مشروع دار مصر القرنفل، وزيادة الفرص الاستثمارية بالمدينة،  موضحاً أن تم إتاحة كراسة الـشـروط والمواصفات بمقر جهاز المدينة

 


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