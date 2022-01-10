تونس والسعودية توقعان إتفاقية بقيمة 200 مليون دولار

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وقعت تونس والمملكة العربية السعودية إتفاقية تمويل بين الشركة التونسية لصناعات التكرير وبنك التصدير والإستيراد السعودي بقيمة بلغت 200 مليون دولار( 576 مليون دينار تونسي)، تخصص لتمويل واردات الشركة التونسية من المشتقات النفطية السعودية.

وقّع الإتفاقية فاختة المحواشي المدير العام للشركة التونسية للتكرير، وسعد عبدالعزيز الخلب الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، بحضور وزير الإقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد.

وأكد سعيد أهمية هذه الإتفاقية التي تجسد متانة علاقات التعاون والأخوة بين تونس والمملكة العربية السعودية والرغبة المشتركة في سبيل دفع الشراكة في مختلف المجالات، موضحا أن النتائج التي أفرزتها اللجنة التونسية السعودية الأخيرة والتي مكنت من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف الميادين من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى أعلى المراتب.

وفي ذات السياق، أعرب الخلب عن استعداد بنك التصدير والاستيراد السعودي لدعم الشركات التونسية النشطة في القطاعين العام والخاص من خلال تقديم خدمات مالية متكاملة تعزز قدراتها على لعب دور أكبر في الاقتصاد التونسي.