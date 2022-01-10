تفاصيل استعدادات محافظة شمال سيناء لإجراء تحليل المخدرات للموظفين

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن العميد أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، وضع خطة سنوية لإجراء تحليل المخدرات للعاملين في المصالح الحكومية بالمحافظة، طبقا للقانون رقم 73 لسنه 2021 ،ولائحته التنفيذيه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنه 2022 .

وأكد الغندور، فى بيان صحفى، أنه تم عقد الاجتماع التنسيقي برئاسته، وبحضور الدكتور طارق شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، اشرف عبد الفتاح، امين عام جامعة العريش، عبير علي، مديرية التضامن الاجتماعي، وعدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة، علي ان إجراء التحاليل الخاصة بالمخدرات للعاملين بالمصالح الحكومية للقضاء علي ظاهرة تعاطي المواد المخدرة، لتقديم الخدمات المتنوعة للمواطنين.

وأشار الغندور، إلى أنه سيتم إجراء تحليل مفاجئ من خلال خطط وجداول زمنية، لتشمل جميع العاملين بالمصالح الحكومية، بجانب إجراء تحاليل لشاغلي مختلف الوظائف سواء بالتعيين او النقل او الندب أو الإعارة أو الترقية أو الاستعانة.



واستعرض الغندور مواد القانون رقم 73 لسنه 2021 ولائحته التنفيذيه الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1 لسنه 2022 .

ولفت الغندور، إلى إيقاف العامل الذي تثبت إيجابية العينه الاستدلاليه عن العمل لمدة 3 شهور، مع منحه نصف المرتب، لحين وصول نتيجة التحليل التوكيدي، وفي حالة ايجابيه التحليل يتم إنهاء خدمته، ووجه الغندور بإنشاء قاعدة بيانات في إدارات الموارد البشرية بالمصالح الحكومية، للحالات التي تم إجراء التحليل لها.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.





