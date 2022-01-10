تجديد حبس تشكيل عصابي سرق سيارة محملة بـ 50 طن أسمدة في الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة ثان بالإسكندرية ، تجديد حبس تشكيل عصابي مكون من 6 عاطلين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بسرقة سيارة نقل محملة بـ 50 طن أسمدة بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض ومحاولة بيع الحمولة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال المجني عليه والتحفظ على السلاح والسيارة.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة ثان المنتزة بمديرية أمن الإسكندرية، بورود بلاغ من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية، يفيد بأنه حال قيادته سيارة نقل مُحملة بـ 50 طن أسمدة، وسيره بنطاق مركز شرطة إدكو بمحافظة البحيرة مُتجهاً إلى محافظة الدقهلية ، فوجئ بإنحراف سيارة ميكروباص تجاه سيارته وبها عدة أشخاص وبحوزة أحدهم سلاح أبيض "سكين" ، وقاموا بإستيقافه وإصطحبوه بالسيارة إلى مبنى مهجور وإحتجازه به دون حدوث إصابات، ثم تركوه صباح اليوم التالى، وعقب ذلك علم أن سيارته متواجدة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية من خلال جهاز (GPS) حيث عثر على السيارة بدون حمولتها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة 4 عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظ "البحيرة والإسكندرية".

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهم وبمواجهتهم إعترفوا بإتفاقهم على إرتكاب الواقعة، عقب قيامهم برصد السيارة قيادة المجنى عليه عقب خروجها من إحدى شركات الأسمدة، وقيام أحدهم بالتوجه بالسيارة لإحدى القرى بدائرة قسم شرطة ثان العامرية بالإسكندرية، وإستعان بشخصين"أمكن ضبطهما"، يُقيمان بذات القرية توسطا فـى بيع الحمولة إلى تاجر محاصيل وأسمدة زراعية، مقيم بدائرة قسم ثان المنتزة بالإسكندرية نظير مبلغ مالى، وعقب إنصراف أحد المتهمين بالسيارة النقل المستولى عليها تعطلت بمكان العثور عليها فقام المتهم بتركها، وقيام باقى المتهمين بإطلاق سراح المجنى عليه بنطاق دائرة مركز شرطة كفر الدوار بالبحيرة، كما تم بإرشادهم ضبط حمولة السيارة المستولى عليها ومبلغ مالى "السيارة الميكروباص والسلاح الأبيض" المُستخدمين فـى الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.