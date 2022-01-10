اليوم السابع
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تأجيل جلسة متهمة وشقيقتها قتلتا زوجها لارتباطه بأخرى في دار السلام لـ13فبراير

الإثنين، 10 يناير 2022 07:08 م
تأجيل جلسة متهمة وشقيقتها قتلتا زوجها لارتباطه بأخرى في دار السلام لـ13فبراير كلبش - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة ربة منزل أشعلت النيران في زوجها بمساعدة شقيقتها، بسبب انفصاله عنها والارتباط بأخرى في دار السلام، لجلسة 13 فبراير المقبل.
 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أبو بكر عوض الله، وعضوية المستشارين هشام الدرندلي ورياض أبو زيادة الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر محمد طه.
 
 
 
وكشف أمر الإحالة أن المتهمتين بدائرة قسم شرطة دار السلام قتلتا المجني عليه، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتتا النية وعقدتا العزم على قتله وأعدتا لذلك أداتين مادة معجلة للاشتعال وقداحة، وما أن أيقنتا إحكام سيطرتهن على المجني عليه إلا وقامت الأولى بسكب المادة المعجلة للاشتعال نحوه وفي محيط تواجده،  وألقت مصدر حراري ذو لهب مكشوف من خلال قداحة،  فأمتدت النيران لجسد المجني عليه وأحدثت الإصابات  الموصوفة والتي تأيدت طبيا بتقرير مصلحة الطب الشرعي،  وقد أودت بحياته وذلك حال تواجد المتهمة الثانية علي مسرح الجريمة للشد من أذرها علي النحو المبين بالتحقيقات.
 
 
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمتين احتجزتا المجني عليه داخل مسكن المتهمة الأولي، بدون أمرا من الحكام المختصين بأن احكمنا غلق باب الوحدة السكنية من الداخل واحتفظت إحداهن بالمفتاح خاصته،  للحيلولة دون مغادرة المذكور لمحل الواقعة،  بقصد التأهب لارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق علي النحو المبين بالتحقيقات .
 
 

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