بيلد الألمانية: مستشار النمسا المتهم بالفساد يصبح نائبا لبلير بالمجلس الأوروبى للتسامح

كتبت: هناء أبو العز

نشرت صحيفة بيلد الألمانية، أن المستشار النمساوي السابق سيباستيان كورتس أصبح الآن نائب رئيس رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، في المجلس الأوروبي للتسامح والمصالحة، حيث سيحارب معاداة السامية وإنكار الهولوكوست على أساس طوعي.

وخلال الفترة التي قضاها كرئيس للحكومة، وقف كورتس بوضوح إلى جانب إسرائيل وعارض بشدة كراهية اليهود.

وبالإضافة إلى بلير الذى يمثل رئيس مجلس الإدارة ، يضم مجلس الإدارة المجلس أيضًا رؤساء الوزراء السابقين خوسيه ماريا أزنار (إسبانيا) ، وجوران بيرسون (السويد) ، وفيرا في-فريبيرجا (لاتفيا) وسلوفينيا ميلان كوتشان (سلوفينيا).

وبحسب المنظمة ، فإن المجلس الذي تأسس في عام 2008 يضم أيضًا الرئيسة السابقة للبوندستاج الألماني ، ريتا سوسموت.

لكن كورتس سيكسب ماله في مكان آخر، حيث يشغل الشاب البالغ من العمر 35 عامًا وظيفة في وادي السيليكون باعتباره "خبيرًا استراتيجيًا عالميًا" في "Thiel Capital" - الشركة المملوكة للمستثمر التكنولوجي الألماني Peter Thiel.

وكان كورتس قد استقال من منصب المستشار الاتحادي في أكتوبر بعد اتهامات بالفساد، وبدء التحقيق ضده ومقربين منه بتهمة خيانة الأمانة والرشوة والفساد.

و يتعلق الأمر باستطلاعات الرأي المزيفة من عام 2017 والتي نُشرت في صحيفة "النمسا" ويقال إنها ساعدت كورتس في طريقه إلى السلطة.