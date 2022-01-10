بسبب كثرة البكاء.. حبس أم لقتل طفلتها خنقا لإرضاء عشيقها في الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة الرمل ثان بالإسكندرية ، حبس ربه منزل وعشيقها 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بقتل طفلتها خنقا وإلقائها أعلى كوبرى مشاه لإرضاء عشيقها والتخلص منها بسبب كثرة بكاءها المتكرر، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط المكان لفحصها، والتصريح بدفن الجثة بعد تشريحها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، اخطارا من مأمور قسم الرمل ثان، بورود بلاغ من الأهالى يفيد بالعثور على جثة طفلة مجهولة، أعلى كوبرى المشاه بعزبة المهاجرين دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم رفقة سيارة إسعاف الى موقع البلاغ، وبالمعاينة والفحص تبين العثور على جثة طفلة ترتدى كامل ملابسها وملفوفة فى بطانية ملونة أبيض وأحمر.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وبإحالته إلى النيابة العامة أمر المستشار محمود عوف المحامى العام لنيابات المنتزة بالإسكندرية بانتقال عضو من النيابة العامة لمعاينة موقع البلاغ ومناظرة جثة الطفلة.

تبين من معاينة النيابة، أن الجثة لطفلة فى العقد الأول من العمر حوالى 7 سنوات تقريبا، ترتدى كامل ملابسها عبارة عن بنطلون جينز و"سويت شيرت" أبيض اللون عليه رسومات وكتابة باللغة الانحليزية، وبمناظرتها وجد بها أثار تعذيب عبارة عن كدمات بالوجه والرقبة، فضلا عن أثار قيد باليدين.

وبالعرض على المستشار أحمد سمير غيث رئيس نيابة الرمل ثان، قرر سؤال شهود الواقعة، وندب الطبيب الشرعى لتشريح جثة الطفلة، لبيان سبب الوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من ضباط مباحث الإسكندرية، توصلت لوجود شبهة جنائية وراء الحادث، وأن والدة الطفلة كانت مقيمة بمحافظة القليوبية وهربت رفقة عشيقها وبصحبتها ابناءها الثلاثة من زوجها وهم هاجر المجنى عليها 7 سنوات و ايهاب وحبيبة.

وأضافت التحريات، أن الأم أقامت بمنطقة عزبة محسن رفقة أبناءها وعشيقها الذى تزوجته عرفيا ثم مع مرور الوقت، بدأ يسيئ معاملة أبناءها ويرفض الانفاق عليها.

وأضافت التحريات، أن الأم قتلت الطفلة بتحريض من زوجها بسبب كثرة بكاءها، وخنقتها بإشارب ثم نقلتها بمساعدة العشيق إلى مكان العثور عليها.

وعقب تقنين الاجراءات ألقى القبض على المتهمين وأحيلوا إلى النيابة العامة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.