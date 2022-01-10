انقطاع المياه عن 4 مناطق بقنا من السابعة مساء وحتى الثانية فجرا لصيانة الشبكات

قنا - صابر سعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عن انقطاع المياه اليوم الإثنين، في عدد من المناطق بمدينة قنا وذلك فى إطار خطة الإحلال والتجديد لشبكات مياه الشرب بمدينة قنا ونظرا لربط الخطوط الجديدة بالشبكة القائمة.

وأوضحت مياه قنا، أنه سيتم انقطاع المياه مناطق "الكنوز، الحصواية، المساكن، جامعة جنوب الوادى" من الساعة السابعة مساء وحتى الثانية فجرا.

وأهابت شركة المياه، المواطنين قاطني المناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة انقطاع المياه وحتي عودة المياه مرة أخري بعد الأعمال.