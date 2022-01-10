انطلاق تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

انطلقت على ملاعب شمال سيناء، تصفيات أولمبياد المحافظات الحدودية لتصعيد الفرق الفائزة بمختلف الألعاب لخوض التنافس على مستوى الجمهورية.

قال كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، انه يتبارى 125 فريق فى كره القدم مشارك فى الأولمبياد على مستوى المحافظة، وهى فرق من 7 إدارات فرعية رياضية، مشيرا إلى أن هذه الفرق تمثل إدارة الحسنه بـ8 فرق ونخل فريق، ورفح 29 فريق، والشيخ زويد 12 فريق، ورمانة 29 فريق، وبئر العبد 27 فريق، والعريش 19 فريق ليتم تصعيد فريق يمثل المحافظة بفريق واحد بأسوان.

أضاف مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن لعبة القدم بنات تشارك فى تصفياتها 3 فرق بادارة العريش، وكرة الطائرة 69 فريق بنين 11 بنات والكرة الشاطئية 36 فريق، وكرة السلة 9 فرق واليد 16 فريق، والسرعه 25 لعب، وتنس الطاولة 212 لعب، والملاحة الرياضيه 25 لاعب ، والشطرنج 72 لاعب، والسباحة 51 لاعب، وللألعاب القوى 350 لاعب.

وأشار إلى انه تستمر التصفيات الداخلية بين مراكز الشباب بالإدارات الفرعية حتى 20 يناير لتبدأ تصفيات على مستوى المحافظة حتى 5 فبراير القادم.

يذكر انه حقق فريق ذوى القدرات الخاصة بمركز شباب العريش بشمال سيناء مركز ثانى على مستوى الجمهورية فى المهرجان الكشفى "انا استطيع بشكل مختلف" الذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة.

قال ناصر العزازى مدير مركز شباب مدينة العريش، إن أبطال شمال سيناء من ذوى القدرات الخاصة حققوا انجازات تضاف لتاريخهم ، لافتا إلى أن الفريق ضمن تشكيلات مركز الفنون بمركز شباب العريش ، ويضم الفريق القادة احمد رمضان ، ومحمد عروج ، وعمار صلاح.



انطلاق المنافسات



تصفيات الفرق